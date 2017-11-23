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23 Kasım 2017 16:17

ÇTSO yönetimi, üyelerle bir araya geldi

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, ağırlıklı olarak ağaç ve orman ürünlerinin işlenmesi ve mobilya sektöründe sektörlerinde faaliyet gösteren 21no’lu Meslek Grubu Üyeleri ile sektörde yaşanan gelişmeler ve sorunları görüşmek üzere ÇTSO Kongre Fuar Merkezinde toplandı.

ÇTSO yönetimi, üyelerle bir araya geldi

23 Kasım 2017 16:17


ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı T. Selçuk Semizoğlu başkanlığında gerçekleştirilen Meslek Grubu toplantısında, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aydoğdu, Meslek Komite Başkanı Hüseyin Şen,Başkan Yardımcısı Ahmet Oytun, Komite Üyesi Metin Değirmenci ile Genel Sekreter Sema Sandal ve sektör temsilcileri katıldı.


ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, toplantının açılış konuşmasında, Oda olarak üyelerin ticari faaliyetlerini geliştirmek ve rekabet güçlerini arttırmak için yeni projeler ürettiklerini söyleyerek bugün Meslek Grubu temsilcilerine; Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanan “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi” programı hakkında bilgi verileceğini ifade etti.


Meslek Grubu toplantısında ÇTSO Proje Uzmanı Gökhan Doğru tarafından katılım sağlayan sektör temsilcilerine Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi(UR-GE) programının işleyişi hakkında sunum yapılarak, firmaların projeye katılım sağladıkları takdirde elde edecekleri fayda ve kazançlar hakkında bilgi verildi.




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