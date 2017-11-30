ÇTSO’dan eğitime destek

Çanakkale il genelinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tespit edilen ihtiyaç sahibi 706 öğrenciye, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kışlık mont ve bot yardımı yapıldı.

ÇTSO Kongre Fuar Merkezinde yapılan görüşmede, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı T. Selçuk Semizoğlu, Meclis Üyeleri, Agah Ayhan ve Şerif Mutlu ile Genel Sekreter Sema Sandal bir araya gelerek,ihtiyaç sahibi öğrencilere ve eğitime sağlanabilecek destekler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, " Öğrencilerin sağlıklı olarak eğitimlerine devam etmeleri en büyük arzumuz. Bu tip yatırımları okul yöneticilerimiz aracılığı ile ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırmaktayız. Katkılarından dolayı Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ediyorum" dedi.

ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Semizoğlu ise “Çanakkale’de sürdürülebilir eğitime katkı sağlamak için Odamızın imkânları dâhilinde öğrencilerimize çeşitli destekler veriyoruz. ÇTSO İş Merkezi kira gelirlerimiz ile burs desteğimiz devam ediyor.TOBB Sosyal Bilimler Lisesinin de çevre düzenlemesi, tören alanının tamamımın yapımı ve öğrencilerin servis giderleri Odamızca karşılanmaktadır. TOBB ve Odamız katkılarıyla 706 öğrencimize de kışlık mont ve botlarının teslimini gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin geleceği olan gençlerimize daha iyi bir gelecek sunmak için maddi ve manevi olarak eğitimlerine destek için hizmete her zaman hazırız” diye konuştu.