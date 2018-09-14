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Dağda mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı

Çanakkale’de dün öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak yağış sebebiyle Saraycık köyüne 1,5 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda mahsur kalan 4’ü görme engelli 13 kişiyi AFAD kurtardı.

Çanakkale'de dün öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak yağış sebebiyle Saraycık köyüne 1,5 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda mahsur kalan 4'ü görme engelli 13 kişiyi AFAD kurtardı.


AFAD'ın acil çağrı hattı olan 122 hattına gelen ihbar sonrası Çanakkale AFAD ekibi 8x8 amfibik araç ve tam donanımlı arama kurtarma aracıyla birlikte vakit geçirmeden olay yerine hareket etti. Olay yerine intikal eden AFAD arama kurtarma ekibi, 4'ü görme engelli 13 kişiyi mahsur kaldıkları yerlerden tahliye ederek Saraycık köyüne taşıdı. Ekiplerin çalışması takdir topladı.

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