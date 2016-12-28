Dardanelspor tempo yükseltti

Çanakkale Dardanelspor ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor. Kırmızı-Beyazlı takımın ikinci devre hazırlıkları yoğun tempoda devam ediyor.

Teknik direktör Mehmet Özdemir nezaretinde günde çift antrenman yapan Çanakkale Dardanelspor’da futbolcuların hırslı ve istekli oluşları teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Antalya kampında sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman yapan kırmızı-beyazlı takımda yeni transferlerinde önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor. Çanakkale Dardanelspor kamptaki ilk hazırlık karşılaşmasında Perşembe günü Manavgatspor ile karşı karşıya gelecek.