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30 Nisan 2018 10:00

Dardenia, Anadolu’daki ilk şubesini Çanakkale’de açtı

Türkiye’de büyüme hedefleyen Dardenia, 11’inci şubesini Çanakkale’de açtığını duyurdu.

Dardenia, Anadolu’daki ilk şubesini Çanakkale’de açtı

30 Nisan 2018 10:00


Balık ekmek zinciri Dardenia, Anadolu’da ilk, toplamda 11’inci şubesini Çanakkale’de açtığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Çanakkale’nin en işlek noktalarından Saat Meydanı’nda hizmete açılan şubede, taze deniz ürünlerinin yanı sıra Fish&Cips, dinamit karides, levrek çorba gibi ürünler müşterilerin beğenisine sunuldu.



“Yeni şube yatırımlarımıza gelecek dönemde devam edeceğiz”


Çanakkale şubesinin açılışı ile ilgili açıklama yapan Dardenia Genel Koordinatörü Selin Daniyel, “Çanakkale şubesinin bizim açımızdan birçok farklı ve ilk olma özelliği bulunuyor. Çanakkale şubesi Anadolu’daki ilk şubemiz. Çanakkale ilinden doğmuş Dardanel markasının bir iştiraki olarak İstanbul dışı ilk şubemizi burada açmaktan dolayı çok mutluyuz. Şubemizde müşterilerimize denizin bütün lezzetlerini içinde barındıran geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Balıksever Çanakkale halkının Dardenia ürünlerini beğeneceğini umut ediyoruz. Dardenia’yı bölgesel halkın yanı sıra, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz. Tüm Türkiye’ye balığı sevdirmek için Anadolu’nun diğer illerinde de yeni şube yatırımlarımıza gelecek dönemde devam edeceğiz ‘’dedi.




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