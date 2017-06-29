Denizdeki patlamayı çeken vatandaş o anları anlattı

Ardı ardına iki patlama olduğunu söyleyen Durmaz, "Ben ancak ikincisini çekebildim. İlki daha büyüktü" dedi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahilinde denizde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, gaz çıkışının ardından denizin renginin değişmesi, izleyenleri korkuttu. Ayvacık ilçesinde yaşayan Hasan Durmaz adlı vatandaş, kaydettiği bu görüntüyü sosyal paylaşım sitesine yükledi. Binlerce kez izlenip defalarca paylaşılan video, vatandaşları korkuttu. Birçok kişi, bunun bir deprem habercisi olabileceği yorumunda bulundu. Görüntüleri izleyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü’nden emekli Prof. Dr. Doğan Perinçek, benzer görüntülerin daha önce de kaydedildiğini belirtti.

Görüntüleri kaydeden Hasan Durmaz’da bölgede yaşadığını, daha önceki yıllarda da benzer olayların olduğunu söyledi. O gün denizde iki kez patlama ve gaz çıkışı olduğunu söyleye Durmaz, "Bir anlık denize baktığım anda bir kabarma ve patlama hissettim, gördüm. Bir patlama oldu, ardından bir patlama daha oldu. Ancak ikincisine yetiştirip çekebildik. Baya büyük, benim boyumda bizim burada erişte dediğimiz yosunlar baya bir kaynama yaptı. Kısa bir süre çektim. Ama tam 5 dakika mı 10 dakika mı sürdü bilemeyeceğim. Daha önceki yıllarda da gördüm. Ama dünkü olan olay daha büyük. Dün iki sefer peşpeşe yaşandı. Daha önceki yıllarda da görmüştüm. Her hangi bir ses duyulmadı. Ama denizden baloncuklar çıkıyor. Siz de izlemişsinizdir. Baya büyük. Sadece gaz mı su mu çıkıyor tam bilmiyorum. Baya yüksek, 50 santim, 75 santim çıkıyor" dedi.

Bu patlamaların ve gaz çıkışlarının deprem habercisi olup olmadığını bilmediğini de söyleyen Hasan Durmaz, "Hiç öyle bir şey takip etmedik. Aslında takip etsek olabilirmiş. Hiç takibinde bulunmadım. İşte bu depremleri bu sene yaşadığımız için, bu patlama da olunca, işte duyuyoruz, ben de kendi kafamda ’Acaba mı?’ diye düşündüm. Bilseydim öncekilerin de takibinde bulunurdum. ’Acaba sonunda başında deprem oluyor mu?’ diye. Ama dünden bu yana bir sarsıntı yaşanmadı. Daha önce bu olayları gördüm ama bu kadar büyük olmuyordu. Bir de peş peşe iki tane olması dikkatimi çekti. Bir helikopter pisti kadar bir alan görülüyor, sonra dağılıyor" diye konuştu.