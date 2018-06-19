Dev gemi boğazdan geçti

Geminin geçişi sırasında boğaz çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

TürkAkım’ın Türkiye’ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının 930 kilometrelik derin deniz kesimindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından Hollanda’da bakım ve onarımı yapılan ’Pioneering Spirit’ adlı yedekli boyu 448 metre, toplam 382 metre boyunda ve 403 bin 342 groston ağırlığındaki Malta bayraklı dev gemi Karadeniz’e dönüş yolunda ilerliyor.

Çanakkale Boğazı’ndan geçen dev gemi, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Saat 07.50’de Çanakkale önlerine ulaşan gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ’Kurtarma-1’, ’Kurtarma-4’, ’Kurtarma-9’ ve ’Kurtarma-10’ römorkörleri ve Sahil Güvenlik botları refakat etti.

Geminin geçişi sırasında boğaz çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Dev geminin boğaz geçişini vatandaşlar da ilgiyle izledi. Bazı vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.