Diğer
Kategoriler
18 Kasım 2017 16:20

Dev gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Panama bayraklı ‘MSC IRENE’ adlı 366 metre uzunluğundaki konteyner gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Dev gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

18 Kasım 2017 16:20

Dev geminin geçişi esnasında boğaz güvenlik maksadıyla tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.


Tekirdağ’dan, Pire Limanına giden 151 bin 559 groston ağırlığında 366 metre uzunluğunda‘MSC IRENE’ adlı gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Dev geminin geçişi esnasında boğaz güvenlik maksadıyla tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.


Dev konteyner gemisine geçiş Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma römorkörleri refakat etti.


Çanakkale önlerinden geçen gemi, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
12
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç