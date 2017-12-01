Dev gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Dev geminin geçişi esnasında boğaz güvenlik maksadıyla tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.

Yunanistan’ın Pire Limanı’ndan İstanbul Ambarlı Limanı’na giden 141 bin 77 groston ağırlığında, 366 metre uzunluğundaki ’UNAYZAH’ adlı gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Dev geminin geçişi esnasında boğaz güvenlik maksadıyla tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı. Dev konteyner gemisine geçişi esnasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ’Kurtarma-4’ ve ’Kurtarma-9’ römorkörleri refakat etti. Saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaşan gemi, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.