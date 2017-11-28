Dev petrol platformunu taşıyan gemi Boğaz’dan geçti

4 metre uzunluğunda ve 110 metre yüksekliğindeki ’GSP Saturn’ isimli dev petrol platformunu taşıyan Hollanda bayraklı ‘Fjord’ adlı kargo gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti.
Hollanda’nın Vlissinge Limanı’ndan İstanbul’un Tuzla Limanı’na giden 159 metre uzunluğundaki Hollanda bayraklı ‘Fjord’ isimli kargo gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaptı.
Geminin Çanakkale önlerinden geçişi sırasında taşıdığı 4 metre uzunluğunda ve 110 metre yüksekliğindeki Panama bayraklı ’GSP Saturn’ isimli dev petrol platform, Kordon Boyu’ndaki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-9’ isimli römorkörün eşlik ettiği gemi Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.