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20 Eylül 2017 13:53

Devlet Hastanesi ürolojide ilk operasyonlara imza atıyor

Çanakkale devlet Hastanesi Üroloji kliniğinde, mesane kanserinin tedavisi için ilk kez gerçekleştirilen sistektomi+ileol diversiyon ameliyatı başarıyla uygulandı.

Devlet Hastanesi ürolojide ilk operasyonlara imza atıyor

20 Eylül 2017 13:53


Hastanın mesanesinin tamamı alınarak bağırsaktan yeni bir mesane oluşturuldu. Çanakkale Devlet Hastanesi Üroloji uzmanları Op.Dr. Mahir Seyrek, Op.Dr. Ahmet Selimoğlu, Op.Dr. Bahri Serkan Aynur tarafından uygulanan ve 5 buçuk saat süren başarılı operasyona Başhekim Op.Dr. Yusuf İlker Çömez de eşlik etti.


Ameliyat sonrası hastanın genel durumunun iyi olduğunu belirten Op.Dr. Mahir Seyrek “Hastanemizde ilk kez gerçekleştirdiğimiz sistektomi+ileol diversiyon ameliyatı ile hastamızın mesanesinin tamamı alınarak bağırsaktan yeni bir mesane oluşturuldu. İleri evre mesane kanseri tanısı konulan hastamızın yeniden sağlığına kavuşması için gerekli müdahaleyi yapmış bulunmaktayız. Şu an genel durumu iyi olan hastamızın en kısa sürede taburcu edilmesi planlanmaktadır” dedi.




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