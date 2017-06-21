Diyanet görevlileri bir araya geldi

Çan Belediyesi Termal Otel’de diyanet görevlilerine yönelik düzenlenen ve Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın da konuk olduğu iftar yemeğinin ardından toplu teravih programı için Çan Hacı İbrahim Bodur Şehir Stadına geçildi.

’Aynı Safta Buluşalım’ adı altında düzenlenen ve Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın kıldırdığı toplu teravih namazında binlerce Çanlı aynı safta namazlarını eda ettiler. Teravih namazının ardından, program, Ay’ın konferansı ile devam etti. Çan Şehir Stadyumunda gerçekleşen program için, gün boyu süren hazırlık çalışmalarında, Çan Belediyesince her şey en ince detayına kadar düşünülerek saha adeta açık alan bir ibadethaneye dönüştürüldü. Hazırlanan mihrap, tüm sahanın tütsüyle kokulandırıldığı, kadınlar ve erkekler için ayrı alanların düzenlendiği, girişte konukların limonata ve çeşitli ikramlar ile karşılandığı, özellikle çocukların hiçbir zaman unutulmadığı ve onlara da pamuk helva gibi ikramların sunulduğu, hem görselliğin, hem manevi havanın bolca yaşandığı ve hissedildiği bir akşam hazırlanmıştı tüm konuklara. Toplu teravih namazının ardından Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın yapmış olduğu dualar ve Ramazan gecesine has vermiş olduğu konferans ile program son buldu.

Çanlılar ile aynı safta buluşmanın hayalini kurduğum ve bu hayalimi bu yıl dördüncü kez yaşamaktan çok mutlu oldum diyen Başkan Kuzu; “Bu akşam önce diyanet görevlilerimiz ile iftarda buluştuk. Ardından Çanlı hemşerilerimiz ile bu gök kubbenin altında aynı safta buluştuk. Bizlere, kendisine ibadet etme şerefine nail kıldığı için Rabbime şükürler olsun. Mehmet Emin Ay Hocamızın imamlığında, bu akşam teravih namazımızı eda ettik. Rabbim hem namazlarımızı, hem oruçlarımızı, hem de dualarımızı kabul etsin. Bu gecenin yüzü suyu hürmetine, bu beldede, bu ülkede yaşayan herkese sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, bolluk, bereket versin. İnşallah tüm Müslümanları ve bizleri günahlardan arınmış bir şekilde bayrama ulaştırsın Rabbimiz" dedi.