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05 Aralık 2017 10:32

Doğalgaz tankeri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Bermuda bandıralı ’LNG ABALAMABIE’ adlı doğalgaz yüklü tanker Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaptı.

Doğalgaz tankeri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

05 Aralık 2017 10:32

Geminin geçişi sırasında boğaz güvenlik sebebiyle tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.


Nijerya’nın Bonny Limanı’ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğalgazı Marmara Ereğlisi’ndeki BOTAŞ tesislerine götüren 292 metre boyundaki 116 bin 568 groston ağırlığındaki Bermuda bandıralı ’LNG ABALAMABIE’ adlı doğalgaz yüklü tanker, bugün saat 09.20 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Doğalgaz tankerine boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ’Kurtarma-4’, ’Kurtarma-9’ adlı römorkörler eşlik etti. Tankerin geçişi sırasında boğaz, güvenlik sebebiyle tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.




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