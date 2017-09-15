Bayramiç’in Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu Müdürü Mustafa Şahin’in annesi Ayişe Dudu Koyuncu, kazada hayatını kaybetti. Bayramiç-Ezine yolunun 3. kilometresindeki Çiftliktepe mevkiinde bulunan bahçelerindeki sebze işlerini halleden Ayişe Dudu Koyuncu ve Mehmet Şahin, yolun karşı tarafındaki otomobillerine gitmek için yola çıktı. Mehmet Şahin karşıya geçerken, annesine biraz beklemesini söyledi. Şahin tam geriye döneceği esnada, Koyuncu birden yola çıktı. Ezine istikametinden Bayramiç istikametine gelmekte olan Hikmet Serim idaresindeki 17 TC 019 plakalı araç Koyuncu’ya çarptı. Darbenin etkisiyle yola düşen Koyuncu’ya yoldan geçen diğer arabaların sürücüleri yardım etmek istedi. Yardım etmek isteyenlerin arasında bulunan Dr. Serdar Can, yaralıya müdahale etmek için yolda ilerlemeye başladı. Bu esnada Bayramiç istikametinden Ezine istikametine giden Ethem T. idaresindeki 17 HB 352 plakalı araç, yolda yatan Koyuncu’nun üzerinden geçti ve sürükledi. Koyuncu’yu aracın altından çıkaran vatandaşlar, hemen 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar yaralıyla ilgilenirken, Ethem T. gaza basarak kaçtı. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, Koyuncu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan sürücü kısa süre sonra Ezine’deki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Müdür Mustafa Şahin, ani gelişen feci kaza sonrası adeta yıkıldı. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.