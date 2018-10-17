Drone ile trol teknelerine suçüstü

Çanakkale Valiliği tarafından, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na yasak balıkçılığın önlenmesi için drone tahsis edildi. Ekiplerin gece ve gündüz görüntü alabilme kabiliyeti olan drone'u kullanmaya başlamasıyla Çanakkale'de trol tekneleri tarafından yasak alanların sıkça ihlal edildiği Bozcaada, Ezine, Karabiga ve Kabatepe açıklarında son 3 ayda yasak sahada dip trolü avcılığı yapan 5 balıkçı teknesine suçüstü yapıldı.

Yasadışı faaliyetleri kayıt altına alınan teknelere cezaî işlem uygulandı. 5 tekneye toplam 167 bin 917 TL idari para cezası kesilirken, teknedeki av ve kapılardan oluşan donanımlarına, balıklara ve 1 tekneye el koyuldu.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ve botlar tarafından her türlü yasa dışı faaliyetle 7-24 esasında mücadele ediliyor.