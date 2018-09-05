Dünya sörfçülerinin ilgi odağı Gökçeada

Ziyarette, rüzgarı, denizi ve geniş sahil alanlarıyla sörfçülerin ilgi odağı olan Gökçeada Koylarına yerli turistlerin olduğu kadar yabancı turistlerin de çok büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Eğitim Merkezi Sahibi Erdoğan Çınar, Rusya, Almanya, Romanya ve Bulgaristan başta olmak üzere yabancı turistlerin geldiğini belirtti.

Sahip olduğu koyları, rüzgarı ve eşsiz doğasıyla turistlerin öncelikli tercihlerinden biri olan Gökçeada’nın sörf için çok uygun olduğunu belirten Çınar, bu yönde en iyi hizmeti turistlere vermeye çalıştıklarını söyledi.