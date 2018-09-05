Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 13:04

Dünya sörfçülerinin ilgi odağı Gökçeada

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gökçeada ilçesinde 11 yıldır yerli ve yabancı sörfçülere hizmet veren Sörf Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Dünya sörfçülerinin ilgi odağı Gökçeada

05 Eylül 2018 13:04


Ziyarette, rüzgarı, denizi ve geniş sahil alanlarıyla sörfçülerin ilgi odağı olan Gökçeada Koylarına yerli turistlerin olduğu kadar yabancı turistlerin de çok büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Eğitim Merkezi Sahibi Erdoğan Çınar, Rusya, Almanya, Romanya ve Bulgaristan başta olmak üzere yabancı turistlerin geldiğini belirtti.


Sahip olduğu koyları, rüzgarı ve eşsiz doğasıyla turistlerin öncelikli tercihlerinden biri olan Gökçeada’nın sörf için çok uygun olduğunu belirten Çınar, bu yönde en iyi hizmeti turistlere vermeye çalıştıklarını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç