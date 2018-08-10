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10 Ağustos 2018 15:32

Dünya starı Alexandra Stan Umurbey’e geliyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, Umurbey Geleneksel 27.

Dünya starı Alexandra Stan Umurbey’e geliyor

10 Ağustos 2018 15:32

Şeftali Festivali bu yıl 17-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Festival kapsamında dünyaca ünlü Rumen şarkıcı Alexandra Stan sahne alacak.


Geçtiğimiz yılki festivalde dünya starı Inna’yı Umurbey’e getirerek büyük sükse yapan ve sosyal medyada beldenin ismini dünyaya duyurmayı başaran Umurbey Belediyesi çıtayı yine yüksek tutuyor.


Bu yıl 27’ncisi düzenlenecek Umurbey Geleneksel Şeftali Festivalinde bir kez daha dünyaca ünlü bir isim boy gösterecek.


Romanya’nın dünya çapında tanınan şarkıcısı Alexandra Stan 18 Ağustos Cumartesi günü Umurbey’de sahne alacak. Umurbey Belde Stadındaki ücretsiz konser saat 21.00’de başlayacak.


Alexandra Stan’in yanı sıra ‘Heyecanı yok’ şarkısıyla ismini geniş kitlelere duyuran rapçi Gazapizm 17 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de konser verecek.


Öte yandan Alem FM programcısı Dj Fatih Yıldırım festivalin her iki gününde canlı performans sergileyecek.


Festival kapsamında konserlerin yanı sıra birçok yarışma ve özel etkinlik düzenlenecek.




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