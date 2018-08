Dünya starı Alexandra Stan’dan Çanakkale’de muhteşem konser

Şeftali Festivali etkinlikleri kapsamında dünya starı Alexandra Stan sahne aldı. Alexandra Stan şarkılarıyla festivale katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Dünya starı Alexandra Stan Umurbey Geleneksel 27. Şeftali Festivali etkinlikleri kapsamında konser vermek içi Çanakkale’ye geldi. Konser öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alexandra Stan, Türkiye’ye ikinci kez geldiğini ve bu gelişinde de ülkeye hayran kaldığını belirtti. Çanakkale’yi de çok beğendiğini ifade eden Alexandra Stan, "Boğazda gemiyle bir tur atma imkanım oldu. Çanakkale’nin tarihi ve kültürel yapısı beni çok etkiledi. Zaten Romanya ve Türkiye’nin bir çok benzer yanı var. Bu nedenle yabancılık çekmiyorum. Türk insanı çok sıcak kanlı. Beni burada çok yakın karşıladılar. Yöresel meyveler çok hoşuma gitti. Buranın meşhur üzümünün tadına baktım ve çok beğendim. Çanakkale’ye tekrar gelmeyi çok isterim" dedi.

Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, Umurbey Geleneksel 27. Şeftali Festivali etkinlikleri kapsamında Umurbey Belde Stadında dünya starı Alexandra Stan sahne aldı. Binlerce kişinin katıldığı konserde Alexandra Stan seslendirdiği birbirinden güzel ve bilinen şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Festivale katılanlara muhteşem bir gece yaşatan Alexandra Stan, yaklaşık 1 saat sahnede kaldı.

‘Elektrikli aracı gururla sizlere görücüye çıkardık’

Gecede bir konuşma yapan Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, “Bu akşam 27.’sini düzenlediğimiz şeftali festivalinin son akşamı. Görüyorum ki eğleniyorsunuz. Anlatmaya gerek yok, mükemmel. Ben Umurbey’in çizgisini yükselterek daha da ilerilere gitmesi için elimizden gelen sosyal faaliyetlerle de adını duyurmaya çalışıyoruz. Bugün aynı zamanda burada Umurbey Belediyesinin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile birlikte yapmış olduğu sergileyip, tanıyoruz. İlk defa Çanakkale’de Umurbey Belediyesinin de katkılarını sunduğu büyük bir gururla sunduğu sizlere görücüye çıkardık. Ben Umurbey’in her zaman fark oluşturan her zaman adından söz ettiren bir belde olmasını ve bu beldenin de ne kadar büyük işler yapabileceğini işte sizlerde burada birlikte görüyorsunuz. Dünyaca ünlü starları da getirebiliyor. Elektrikli arabada yapabiliyor. Rüzgar gülü de yapabiliyor. Adını her anlamda duyurabiliyor. Ben bu çizginin daha da yukarı çıkması için elimden geleni yapmaya hazır olduğumu her ortamda söylüyorum” dedi.