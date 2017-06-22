Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 15:32

’Dur Yolcu’ simgesindeki Türk Bayrağı 13 metre daha yükseltildi

Çanakkale’nin simgelerinden biri olan ‘Dur Yolcu’ yazısındaki bayrak direği 13 metre daha yükseltilerek 55 metre haline getirildi.

’Dur Yolcu’ simgesindeki Türk Bayrağı 13 metre daha yükseltildi

22 Haziran 2017 15:32

Direkte dalgalanan Türk bayrağının ebadı da büyüdü.


Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı ve şehitliklerin bulunduğu Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanındaki bazı noktalarda bayrak direkleri yenilendi. Bu kapsamda Çanakkale’nin simgelerinden biri olan ‘Dur Yolcu’ yazısındaki bayrak direği de 13 metre daha yükseltilerek 55 metre haline getirildi. Direkte dalgalanan Türk bayrağının ebadı da büyüdü.


Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, şehitlik ve savaş alanlarındaki çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Son olarak Tarihi Alan Başkanlığınca Conkbayırı’ndaki 42 metrelik bayrak direği yenilendi. Daha önce bayrak direkleri bulunmayan Alçıtepe Şehitliği ve Soğanlıdere Hava Şehitliği’ne 18’er metrelik bayrak direkleri dikildi. Yenilenen direklerden bir tanesi de 102 yıl önce Çanakkale’yi düşmana geçilmez kılan tarihi destanı, sergilendiği Çanakkale Boğazı’nda yedi düvele yeniden hatırlatan ‘Dur Yolcu’ yazısının bulunduğu alandaki oldu. Kentin simgelerinden birisi halinde gelen Kilitbahir Köyü sırtlarında, Çanakkale Boğazı’nın en hakim noktasında Yedek Subay Seyran Çebi tarafından yapılan ve Necmettin Halil Onan‘a ait şiirin yer aldığı ‘Dur Yolcu’ yazısının üst kısmındaki 42 metrelik bayrak direği sökülerek, 55 metrelik yeni bayrak direğiyle değiştirildi. Daha önce 8x12 metre ebadında olan Türk bayrağı ise 10x15 metre olarak büyütülüp Çanakkale Boğazı’nın rüzgarıyla yeni direkte dalgalanmaya başladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
ÇANAKKALE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:21
  • Güneş :05:38
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:27
  • Akşam :20:55
  • Yatsı :22:53
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!