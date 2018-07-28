Çanakkale Valiliği himayesinde, Kale Grubu’nun destekleriyle, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının katkılarıyla, Etnik Popüler Sanatları Koruma ve Geliştirme Derneği (EPOS7) ve yeni nesil sanatçı platformu BASE işbirliğinde düzenlenen ‘Düşler Ülkesi: Troya’ sergisi, 8 ilde 10 farklı üniversiteden 29 yeni nesil sanatçının katılımıyla, Derya Yücel’in küratörlüğünde gerçekleşen sergi, baskı, cam, enstalasyon, fotoğraf, grafik tasarım, resim, seramik, video gibi farklı mecralarda yapıtları buluşturuyor.

Troya’yı yeniden yorumladığı ‘Düşler Ülkesi: Troya’ sergisi açılışında Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, EPOS 7 Derneği’nin Başkanı Başkanı Zafer Kozanoğlu birer konuşma yaptı.

Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Troya Kazı Alanı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Küratör Derya Yücel, EPOS 7 Derneği Başkanı Zafer Kozanoğlu, BASE Kurucuları İdil Bilge, Ali Kerem Bilge, Asli Boduroğlu, genç sanatçılar ve çok sayıda davetlinin katılımıyla ‘Düşler Ülkesi: Troya’ sergisi Çanakkale’de Piri Reis Müzesi’nde kapılarını açtı.

Yapılan açılış töreninden sonra Troya’yı özgün kılan, savaş, güç, medeniyet destanı ile mücadele, hayal gücü ve ilham kültürünün 29 yeni nesil sanatçının yeniden yorumladığı ‘Düşler Ülkesi: Troya’ sergisini gezen Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay ile sanatseverlere serginin küratörü Derya Yücel tarafından sergi hakkında bilgi veridi.

‘Düşler Ülkesi: Troya’ Sergisi 27 Temmuz-27 Ağustos tarihlerinde Çanakkale’de Piri Reis Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak.