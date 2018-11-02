‘Düşlerimizdeki Troia' sanatseverlerle buluştu

2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencilerinin hazırladığı ‘Düşlerimizdeki Troia' sergisi Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde kapılarını sanatseverlere açtı.

2018 Troya Yılına katkı sağlamak amacıyla Troya döneminde yaşayan kadınların kıyafetlerinden esinlenerek düzenlenen sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Serginin antik ve tarihsel geçmişe tanıklık ettiğini belirten Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. İhsan Doğrusöz, “Tekstil tasarımı giyim ve dokuma sergisine hoş geldiniz. Troya Yılı etkinlikleri biliyorsunuz ocak ayı itibari ile Kültür Bakanlığı destekleri aynı zamanda üniversitemizin desteği ve üniversitemizin güzel sanatlar fakültesi branşlarındaki akademisyen ve öğrencilerimizin katkıları ile bugüne kadar geldi. Gerek resim bölümü, seramik, gerekse Türk sanatları diğer branşlarda yapılan birçok etkinlikte çok başarılı sanat eserleri bu bağlamda değerlendirildi, çok da verimli geçtiğine inanıyorum. Bugün ki sergimizdeki amaç Troya Yılı etkinlikleri kapsamında, Troya'ya özgü giyim tasarımlarının sunulması. Bu açıdan öğrencilerimiz içinde farklı bir tema, farklı bir konu. Çanakkale'nin antik ve tarihsel geçmişine önemli bir katkı sağlayacak tasarımların bir sonraki kuşaklara da aktarılmasının önemli bir misyona sahip olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda hocalarımızı ve öğrencilerimizi de kutluyorum. Bu gibi çalışmaların sadece 2018 Troya Yılı çalışmaları kapsamında değil, tarihimizdeki diğer alanlarda kültürel mirasımızın canlandırılmasını, öncelik etmesini, aynı zamanda tasarıma da yeni örnekler kazandırması, günümüze çağımıza yaraşır yorumların desteklenerek ileriki kuşaklara aktarılmasını temenni ediyorum” dedi.

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ise; “Değerli hocalarımız sevgili öğrenciler malumunuz 2018 Troya Yılı'nın en önemli projesi olan Kültür Turizm Bakanlığımız tarafından Tevfikiye Köyünde Ören yerine 500 metre mesafede 10 Ekim tarihinde yeni Troya Müzemiz açıldı. 2018 Troya yılının en önemli büyük projesi, Yaklaşık 75 Milyon'a mal olan bu eser hem Çanakkale'mize hem ülkemize hayırlı olsun. Gerçekten ülke turizmine de total olma anlamında da baktığımızda büyük bir katma değer sağlayacaktır. Türkiye'de 381 tane müze ve ören yeri var. 381 müze ve ören yerinin içerisinde şu anki istatistiki bilgileri irdelediğimiz zaman dördüncü antik şehir veya ziyaret edilen destinasyon. Böyle kıymetli bir eserin destinasyonunun Çanakkale'de olmasının da çok farklı bir yeri var. Dolayısıyla Troya Yılı olması münasebetiyle ilimizde hem Bakanlığımız hem Valiliğimiz ve Üniversitemiz işbirliği içerisinde birçok etkinlik gerçekleşiyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sanatseverler ile birlikte sergi gezildi. ‘Düşlerimizdeki Troia' adlı sergi 9 Kasım 2018 tarihine kadar Çanakkale Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.