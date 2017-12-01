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01 Aralık 2017 18:06

Duvarı delerek kuyumcuyu soydular

Çanakkale’de bir kuyumcunun duvarını delen hırsızlar, kilitli olan kasayı açamayınca, maddi değeri düşük altınları çalarak kayıplara karıştı.

Duvarı delerek kuyumcuyu soydular

01 Aralık 2017 18:06


Olay, dün gece Ezine ilçesinde meydana geldi. Gece karanlığından faydalanan kimliği belirsiz şahıslar, kuyumcu dükkanının arka duvarını delerek içeri girdi. Kolayca kasanın olduğu bölüme gelen hırsızlar, uzun uğraşlar sonucu kasayı açamayınca, üst raflarda bulunan kol saatleri, hurda küpe ve yüzükleri çalarak kayıplara karıştı.


Bu esnada alarm sisteminden gelen ihbar üzerine dükkanına gelen kuyumcu Bülent Ünal, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Sarraf Bülent Ünal, "Duvar üzerinde delik açarak müdahalede bulunmuşlar. Dükkandan ufak tefek, çok maddi değeri olmayan şeyler alınmış. Yüzük, küpe, bir kaç tane de kol saati alarak kaçmışlar" dedi.


Hırsızların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.




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