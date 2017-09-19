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19 Eylül 2017 15:19

Ebeler için Güncel Yaklaşımlarla Doğuma Bakış Eğitimi Konulu İşbirliği Protokolü imzalandı

Kamu Hastaneleri Birliği ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) arasında ’Ebeler İçin Güncel Yaklaşımlarla Doğuma Bakış Eğitimi’ konulu işbirliği protokolü imzalandı.

Ebeler için Güncel Yaklaşımlarla Doğuma Bakış Eğitimi Konulu İşbirliği Protokolü imzalandı

19 Eylül 2017 15:19


Bu protokol ile anne adaylarının doğumu sağlıklı ve güvenli şartlarda gerçekleştirmesi, ebelerin doğumlarda daha etkin rol almaları ve normal doğumların yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda ÇOMÜ Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü tarafından öncelikle doğum salonlarında çalışan ebeler olmak üzere bütün ebelere yönelik bir eğitim programı yürütülecek.


ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Kerim Yeşildağ’ın imzaladığı protokol töreninde Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi ile ve Eğitim Ar-Ge sorumlusu Rukiye Tunç’ta hazır bulundu.




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