Bu protokol ile anne adaylarının doğumu sağlıklı ve güvenli şartlarda gerçekleştirmesi, ebelerin doğumlarda daha etkin rol almaları ve normal doğumların yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda ÇOMÜ Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü tarafından öncelikle doğum salonlarında çalışan ebeler olmak üzere bütün ebelere yönelik bir eğitim programı yürütülecek.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Kerim Yeşildağ’ın imzaladığı protokol töreninde Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi ile ve Eğitim Ar-Ge sorumlusu Rukiye Tunç’ta hazır bulundu.