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22 Haziran 2017 10:36

Ege Denizinde korkutan deprem

Ege Denizinde meydana gelen 5.

Ege Denizinde korkutan deprem

22 Haziran 2017 10:36

0 büyüklüğündeki artçı deprem Çanakkale’de de hissedildi. Artçı depremlerin şiddetinin 6.0 büyüklüğüne kadar çıkabileceği konuşuluyor.


Meydana gelen deprem sonrası önemli açıklamalarda bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü’nden emekli olan Prof. Dr. Doğan Perinçek, "Dün sabah 5.48 de Midilli depremlerinin 5 büyüklükteki bir artçısını yaşadık. Beklenen büyüklükteki bir artçı. Daha önce belirtmiştim, bu alanda 6 büyüklüğe yaklaşabilecek artçılar olabilir. Ana depremden gün olarak uzaklaştıkça artçıların büyüklüklerinin düşmesi sayılarının azalması normal beklenen bir gelişmedir. Deprem odaklarının genel dizilimi başlangıçta Kuzey-Güney uzanırken son 3 gündür Kuzeybatı-Güney doğrultusuna döndü. Bu doğrultuda İzmir yönüne baktığımızda son 24 saat içinde Urla kuzeyinde olan 4 adet deprem (bir tanesi 3 büyüklükte) görüyoruz. Bu depremlerin Midilli depreminin tetiklemesi ile oluştuğunu düşünüyorum. Umarım bu tetikleme 4 büyüklüğünü geçmeyen depremlerle devam eder, enerji boşalır ve İzmir dolayında Midilli güneyinde ki gibi 6.2 büyüklükte deprem yaşamayız" dedi.




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