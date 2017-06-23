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23 Haziran 2017 20:57

Ekili alanda yangın çıktı

Bayramiç ilçesi Tülüler Köyü yakınında bir çiftliğin ekili alanında çıkan yangında 35 dönümlük arpa tarlası tamamen yandı.

Ekili alanda yangın çıktı

23 Haziran 2017 20:57


Bayramiç’in Tülüler Köyü yakınında Ercan Uysal’a ait çiftliğin arpa ekili bölümünde biçer döverin hasat yaptığı yerin karşı alanından başlayan yangın kısa sürede tüm araziyi kapladı. Bölgede bulunanlar, Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye giden 3 arasöz, 1 ilk müdahale aracı ve köylülerin ilaçlama makineleri ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 35 dönümlük arpa ekili alan tamamen yandı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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