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08 Ocak 2017 13:01

Ekipler karda mahsur kalanlar için seferber oldu

Ekipler karda mahsur kalanlar için seferber oldu

08 Ocak 2017 13:01

Çanakkale’nin ilçelerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor. Çan ilçesi Kocayayla köyünde kapalı olan köy yolu açılarak, 112 ekiplerinin ulaşması sağlandı.
Çanakkale’de, akşam saatlerinde yoğunluğunu artan kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı. Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, köylerde mahsur kalan 4 vatandaşın kurtarılmasını sağladı. Ayrıca Çan ilçesinin Kocayayla köyünde kapalı olan köy yolu açılarak hastalanan bir çocuğa 112 ekiplerinin ulaşması sağlandı. Kocayayla köyü muhtarı Ali Azap da çalışmalarından dolayı tüm yetkililere teşekkür etti.
Devam eden çalışmalar ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ve 112 ekiplerinin ortak çalışması ile mahsur kalanlara ve hastalara ulaşım sağlanıyor. Ayrıca karla mücadele ekiplerinden gelen bilgiye göre, kapanan köy yollarının en kısa sürede ulaşıma açılacağı, hastalara ve karda mahsur kalanlara ulaşım sağlanacağı belirtildi.



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