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Elektrikli Otomobil Projesi öğrencilerinden Rektör Acer'e ziyaret

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yenilenebilir Enerji ve Robot Topluluğu, elektrikli otomobil projesi öğrencileri, Rektör Prof.

Dr. Yücel Acer'i makamında ziyaret etti.


Kendi tasarladıkları elektrikli otomobil ile ilgili Rektör Acer'e bilgi veren proje ekibi kaptanı ÇOMÜ Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Tunahan Gencel, otomobilin Troya Müzesi'nin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edileceğini söyledi.


Öğrenciler, ziyaret sonunda Rektör Prof. Dr. Acer'e adının yazılı olduğu topluluk tişörtünü hediye ettiler.

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