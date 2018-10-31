Emre Kınay, İki Bekar Oyunu ile Biga'da

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Shanette ile Jack'in komik hikayesini anlatan "İki Bekar" tiyatro oyunu, izleyici ile buluşuyor.

Biga Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Biga Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne alacak oyunun başrolünde Emre Kınay ve Evrim Alasya seyirci karşısına çıkacak. Oyun 4 Kasım Pazar günü saat 20:00'de başlayacak.

Arkadaşlarının çöpçatanlığıyla düğün davetinde aynı masaya oturunca başlıyor Anette olan Shanette ile Jack'in komik hikayesi. Shanette adım adım izliyor Jack'i.. Jack, ilişkiden, bağlanmaktan, terkedilmekten, aldatılmaktan ve soyulmaktan korkuyor. En çok da deli olduğu kadar çatlak Shanette'ten korkuyor. Ama Shanette kararlı ve ısrarcı. Vazgeçmeye hiç niyeti yok. Duru Tiyatro'nun 10. yılında Amerikan Tiyatrosu'nun en ünlü komedi yazarlarından Sam Bobrick'in yazdığı oyunu Emre Kınay sahneye koyuyor.

Emre Kınay Jack Fisher'ı, Evrim Alasya pırıl pırıl enerjisiyle Shanette Millburn'u canlandırıyor. Oyunun müziklerini Gökhan Türkmen, Gökhan Tepe, Keremcem gibi daha birçok popüler sanatçıya besteler veren oyuna özel bir titizlikle Serdar Aslan besteledi. Duru Tiyatro'nun yeni kurulan orkestrası Durucazzz'ın canlı performans müzikleriyle müzikal tadında bir oyunla eğlenceli kahkahalı 2 saat izleyicileri bekliyor.