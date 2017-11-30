Enerji üretimi masaya yatırılacak

Dr. Türkan Saylan Sosyal Tesislerinde ’Enerjide Çözüm, Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerjiye Geçiş’ adlı panel düzenlenecek.

Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şube Başkanı Prof. Dr. Türker Savaş düzenlediği basın açıklamasında, "TMMOB Çanakkale İl Koordinasyon Kurulu olarak, 2 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’da Prof. Dr. Türkan Saylan Sosyal Tesislerinde panel düzenleneceğiz. Panelde, çağımızın en önemli konularından birisi olan ’enerji üretimini’ Çanakkale halkı ile konuşacağız. Bilindiği gibi Çanakkale’de 3’ü aktif, 2’si inşa halinde olmak üzere toplam 5 termik santral yanı sıra 11 yeni termik santralinin yapılması planlanıyor. Termik santrallerinin baca gazlarından oluşacak asit yağmurları sonucunda meralar, tarım alanları ve ormanlar ciddi şekilde olumsuz olarak etkilenecektir. Tüm bunların yanı sıra santrallerin tamamı kurulursa yılda 45 milyon ton kömür yanacak ve bu kömürlerden 25 milyon ton kadar kül oluşacaktır. Bu küllerden çevreye, radon gazı gibi zararlı gazlar yayılacaktır. Aynı zamanda küllerden yağışla birlikte ağır metaller etrafa yayılacak, yer altı ve yer üstü suları kirlenecektir. Bu gazlar ve ağır metaller bilindiği gibi kanserojendir. Bu santraller tüm ekosistemin bozulmasına neden olacaktır" dedi.

Evet, enerjiye ihtiyacımız var diyen Savaş, "Ama biz biliyoruz ki enerji üretimi çevreyi kirletmeden ve zarar vermeden de mümkündür. İşte organize ettiğimiz bu panelde söz konusu enerji üretiminin nasıl mümkün olabileceğini konuşacağız ve tartışacağız. Panelde konuşmacı olarak, Türkiye’de yenilenebilir enerji üretimi dendiğinde ilk akla gelecek isim olan, Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Enerji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar yanı sıra Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Görevlisi Seçkin Bakkırcı ve Elektrik Mühendisleri Odası Çanakkale İl Temsilcisi Erkan Güçyetmez yenilenebilir enerji konusunda bizlerle görüşlerini paylaşacaklardır. Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar aynı zamanda Dünya Biyoenerji Birliği Başkan Yardımcısı, Dünya Rüzgâr Enerjisi Birliği Başkan Yardımcısı ve Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği üyesidir. Çanakkale halkını yaşamını doğrudan ilgilendiren ’Enerjide Çözüm, Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerjiye Geçiş’ konulu panelimize davet ediyoruz" şeklinde konuştu.