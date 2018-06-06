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06 Haziran 2018 16:00

Engelli adam devrilen aracında hayatını kaybetti

Çanakkale’de kullandığı aracın devrilmesi sonucu engelli bir kişi hayatını kaybetti.

Engelli adam devrilen aracında hayatını kaybetti

06 Haziran 2018 16:00


Bayramiç’e bağlı Yiğitler Köyü yakınlarında meydana gelen tek yönlü kazada 45 yaşındaki Ahmet Kula hayatını kaybetti.


İlçe merkezinden Karıncalı Mahallesi’ne giden 45 yaşındaki engelli Ahmet Kula, Yiğitler Mahalle girişinde engelli aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Yolda sert bir şekilde sürüklenen Kula, vücuduna ve başına aldığı darbelerin etkisiyle olay yerinde can verdi.


Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Kula’nın hayatını kaybettiğini belirledi.


Kula’nın daha önce de 3 kez motosiklet kazası geçirdiği belirlendi. Kula’nın 1997 yılında geçirdiği motosiklet kazası nedeniyle 1 yıl komada kaldığı ve ayağından sakatlandığı öğrenildi. Kula’nın daha sonrada iki kez engelli aracı ile kaza yaptığı öğrenildi.


Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.




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