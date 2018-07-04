Engelli vatandaş akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu

Bülent Turan hediye etti.

Yenice ilçesine bağlı Haydaroba köyünde ikamet eden engelli Eyüp Emir, “Bir süre önce sosyal medya üzerinden AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan’dan günlük hayatta yaşadığı sıkıntıları aşmak ve daha mutlu olmak için yardımda bulunmasını talep ettim. Sağ olsun akülü aracımı köyüme göndermiş. Kendilerine şahsım adına çok teşekkür ederim. Çanakkale’mize hizmet için gece gündüz demeden çalışan vekilimiz Bülent Turan’ın gönderdiği akülü sandalye sayesinde bir engelli olarak günlük hayatı daha rahat idame ettireceğim” dedi.

Akülü tekerlekli sandalyeyi AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık ile Yenice AK Parti Gençlik kolları Başkanı Mehmet Özkan engelli Eyüp Emir’e teslim ettiler.