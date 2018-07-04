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04 Temmuz 2018 15:06

Engelli vatandaş akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Haydaroba köyünde ikamet eden engelli Eyüp Emir günlük yaşantısında çektiği sıkıntıları aşmak için istediği akülü tekerlekli sandalyeyi kendisine AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av.

Engelli vatandaş akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu

04 Temmuz 2018 15:06

Bülent Turan hediye etti.


Yenice ilçesine bağlı Haydaroba köyünde ikamet eden engelli Eyüp Emir, “Bir süre önce sosyal medya üzerinden AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan’dan günlük hayatta yaşadığı sıkıntıları aşmak ve daha mutlu olmak için yardımda bulunmasını talep ettim. Sağ olsun akülü aracımı köyüme göndermiş. Kendilerine şahsım adına çok teşekkür ederim. Çanakkale’mize hizmet için gece gündüz demeden çalışan vekilimiz Bülent Turan’ın gönderdiği akülü sandalye sayesinde bir engelli olarak günlük hayatı daha rahat idame ettireceğim” dedi.


Akülü tekerlekli sandalyeyi AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık ile Yenice AK Parti Gençlik kolları Başkanı Mehmet Özkan engelli Eyüp Emir’e teslim ettiler.




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