Engelli vatandaşlara akülü araç

Geçtiğimiz ay içersinde yapılan Gelibolu Beşiktaşlılar gecesinden elde edilen geliri, dernek başkan ve yöneticileri aldıkları bir kararla engelli vatandaşlara engelsiz bir yaşam için kullandılar. Akülü tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibine veren Gelibolu Beşiktalılar Dernek başkanı Nihat Sekmen, "Beşiktaşlılar derneğinin sosyal projeleri kapsamında olan bu girişimimiz ile engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçladık. Dernek gecemizden elde edilen gelir ile 3 araç aldık ve 3 kişiye bunları hediye ettik" dedi.