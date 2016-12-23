Ercan’dan üniversite öğrencilerine eğitim

Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hilmi Ercan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü öğrencilerine ’Sosyal Güvenlik Uygulamaları’ hakkında dersine katılarak bilgiler aktardı.

Yapılan ders sonrası kısa bir açıklamada yapan SGK İl Müdürü Ercan, "Sosyal Güvenlik Uygulamaları" hakkında verilen ders çok keyifli geçti. Bu tür eğitimlerimizin devamı gelecektir" dedi.

Biga İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Bacak ve Biga Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Suat Uğur İl Müdürü Ercan ‘a katılımlarından dolayı teşekkür ettiler.