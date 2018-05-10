Eroğlu: "Hedefimiz küresel güç olmak"

Amerika ve Avrupa’dan seçimi provoke etmek maksadıyla çok sayıda tweet atıldığına vurgu yapan Bakan Eroğlu, "Bizim seçimden size ne? Biz sizin seçiminize karışıyor muyuz? Ama onlar karışıyor. Çünkü Türkiye güçlendiği zaman küresel bir güç olacak. Hedefimiz küresel güç olmak. 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına yerleşmek" dedi.

Çanakkale’de İçdaş Kongre Merkezi’nde 246 milyon TL yatırım bedelli 20 tesisin toplu açılış ve temel atma töreni düzenlendi. Törene Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, daire müdürleri, çok sayıda çiftçi katıldı. Bugün Çanakkale’de 246 milyon TL yatırım bedelli 20 tesisin toplu açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Veysel Eroğlu, 24 Haziran’da yapılacak seçimler hakkında da açıklamalarda bulundu.

Türkiye büyüdükçe, geliştikçe düşmanların yeni planlar uygulamaya başladığını belirten Bakan Eroğlu, Amerika ve Avrupa’dan seçimi provoke etmek için çok sayıda tweet atıldığına vurgu yaparak, "Bizim seçimden size ne? Biz sizin seçiminize karışıyor muyuz? Ama onlar karışıyor. Çünkü Türkiye güçlendiği zaman küresel bir güç olacak. Hedefimiz küresel bir güç olmak. 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına yerleşmek. Hedefimiz bu. Ama bunun için düşman boş durmuyor. Bir defa bütün terör örgütlerini silahlandıran o, kuran onlar. PKK’yı kim kurdu? Batı. Peki, PYD’yi kim kurdu; kim silah veriyor? Biz paramızla silah alamıyoruz. Onlara binlerce TIR’la silah gönderiyorlar. Peki DEAŞ alçak terör örgütünü kuran kim? Batı. Türkiye’yi silahsız ele geçirmek için, işgal etme projesi için, alçak bir insanı, yüzünde meymenet olmayan, FETÖ’yü hazırlayan kim? Batı. Ey Çanakkaleliler, şehitler diyarının güzel insanları, lütfen bu konuda uyanık olalım. Mesele parti meselesi falan değil. Mesele devletimizin bekâsı, istiklalimizdir. Biliyorsunuz, bunlar bir oyun oynayacaklardı. Bizim güney sınırımızda bir terör devleti kuracaklardı. Ne olacaktı? Türkiye’nin başına bela olacaktı. Ama Allah’a şükür, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde en zor zamanda Fırat Kalkanı, Afrin operasyonu gerçekleştirdik. Gerekirse hepimiz oraya gidecektik. Hepimiz hazırdık. Ve neticede oyun bozuldu. Şimdi ikinci bir oyunu devreye sokmaya çalıştılar. Seçimler 2019 yılı sonunda olsaydı, ekonomiyi bozacaklardı. Ben burada Devlet Bahçeli’ye teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Onlar oyunun farkına vardılar. Ve şimdi oyunu bozmak için 24 Haziran’da seçim yapılacak. Bu milletin seçimi. Bu büyük bir seçim. Bu parti seçimi değil. İstiklalimiz, devletimizin bekâsı ve istikbalimiz için yapılacak bir seçim; bunu herkes böyle bilsin" diye konuştu.

Ardından Bakan Eroğlu ve beraberindekiler, 246 milyon TL yatırım bedelli 20 tesisin toplu açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdi. Daha sonra Bakan Eroğlu, 10 aileye gelir getirici tür, 9 aileye de ORKÖY sertifikası verdi. Ayrıca vatandaşlara karabiber, erguvan, oya, biberiye, servi, defne ve fıstıkçamı türlerinden oluşan toplam 3 bin fidan ücretsiz dağıtıldı.

Törenin ardından Veysel Eroğlu Balıkesir’e hareket etti.