Eş bulabilmek umuduyla ’Aşıklar Sokağı’nda buluştular

Her yıl olduğu gibi Türkiye’nin çeşitli yerlerinden kadınlar ve erkekler, eş bulabilmek umuduyla ’Aşıklar Sokağı’nda buluştu.

Muratlar köyünde düzenlenen hayır yemeği bu yıl 73’üncü kez gerçekleştirildi. Köy meydanında hayır yemeği hazırlıkları sürerken, köyün içerisinden geçen ve ’Aşıklar Sokağı’ olarak bilinen 1 buçuk kilometrelik yolda da bekar kadın ve erkekler yürüyüşe çıktı. Çevre köyler, ilçeler hatta Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen bekar gençler, ’Aşıklar Sokağı’ olarak bilinen yolda eş adaylarıyla tanışma imkanı buldu.

Çanakkale merkezden Muratlar köyüne talibini aramaya gelen 19 yaşındaki Ertuğrul Yavaş, "Buraya gelmek güzel. Aşıklar Sokağı’nda yürüyoruz. Talibimi arıyorum" dedi.

Kendisinin ve kızının da bu sokakta tanışarak evlendiğini söyleyen köy muhtarı İsa Korkmaz ise, "Yıllardır bu geleneğimizi devam ettiriyoruz. İnşallah devam edecek. Bu geleneksel hıdrellez hayrı dediğimiz bir köy hayrı. Burada mevlid ve dualar okunuyor. Burası da ’Aşıklar Sokağı’mız. Etraftan gelen gençlerimiz, hatta il dışından gelen oğlanlarımız, kızlarımız bu sokakta yürüyor. Birbirlerine eş arıyorlar. Her yıl 3-5 kişi eş buluyor" diye konuştu.

Daha önce televizyonda izledikleri köy hayrını ve aşıklar sokağını görmek için İzmir’den gelen Gönül Ak ve Nihal Yiğit de etkinliği çok beğendiklerini ve önümüzdeki yıl da buraya gelmek istediklerini belirttiler.

Talibini aramak için Aşıklar Sokağına geldiğini belirten 27 yaşındaki Gökhan Barışkan ise, "Burası meşhur bir yer. Daha önce iki defa geldim taliplerimi bulamadım. Yine aramaya geldim" dedi.

Köy hayrında kazanlarda hazırlanan keşkekler gelen misafirlere ikram edildi.