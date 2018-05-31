Eşeğin bacağındaki tümör için seferberlik

Zavallı eşek için bir destek de ünlü sanatçı Haluk Levent’ten geldi.

Ayvacık’ta bir eşeğin bacağındaki tümörü gören Çanakkale AHBAP Grubu üyeleri kolları sıvadı. Tümörü aldırmak için girişimlere başlayan grup üyelerine bir destek de AHBAP Grubunun kurucusu Sanatçı Haluk Levent’ten geldi. Levent, sosyal medya hesabından ‘Yapamaz mıyız? Haydi Çanakkale! Eşek deyip geçmeyin o da bizim dostumuz’ paylaşımı yaptı. AHBAP Çanakkale Grubu da eşeğe ulaştıklarını söyleyerek ameliyat için gerekli girişimleri başlattıklarını belirttiler.

Konuya ilişkin AHBAP Türkiye hesabından yapılan yazılı açıklamada; “Terk edilmiş ve yardıma ihtiyacı olan eşekler de Ahbabımızdır! Sosyal medya üzerinden bize ulaşan duyarlı bir arkadaşımız, Çanakkale Ayvacık’ta bacağında tümör olan sahipsiz bir eşekle ilgili yardım istedi. Çanakkale Ahbap süratle eşeği arama çalışmaları başlattı ancak tüm aramalarımıza rağmen eşeği bulamadık. Bir hafta kadar süren dere tepe arayışımızın sonunda, eşek bir Ahbabımız tarafından bulunup, güvenli bir alana yerleştirildi. Ardından, eşeğin ameliyatı için veteriner arayışına başladık. Hasta bir eşeğin nakliyesi, tedavisi, bakımı kolay olmayan işler. Ancak Ahbap tabii ki vazgeçmedi ve beklenen destek halihazırda eşek çiftliği olan bir hayırseverden geldi ve ondan Ahbap eşeğimizin hem tedavisi hem de çok iyi şartlarda bakılmasına dair söz aldık. Ahbabımızın yanındayız ve takipçisiyiz, bu güzel hayvanların sırtına dünyayı yükleyip, hor görenlere duyurulur” ifadelerine yer verildi.