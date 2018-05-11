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11 Mayıs 2018 11:36

Esnaf istedi, Başkan Kuzu yaptı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, gerçekleştirilen Çan Belediye Meclisinde, 6 bin 100 TL olan Pazaryeri devir ücretlerini KDV dahil 2 bin TL olması teklifi meclis üyelerince oylandı.

Esnaf istedi, Başkan Kuzu yaptı

11 Mayıs 2018 11:36


4 Mayıs’ta Çan Belediyesi Kapalı Pazaryerinde pazar esnaflarıyla bir araya gelen Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, esnafların talebi üzerine Pazaryeri devir ücretlerini indirme sözü vermişti.


Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, esnafların talebinin ardından ilk mecliste konuyu gündeme getirdi. 8 Mayıs Salı günü gerçekleştirilen belediye meclisinde 6 bin 100 TL olan Pazaryeri devir ücretlerini KDV dahil 2 bin TL olması teklifi meclis üyelerince oylandı. Oybirliği ile kabul edilen yeni fiyatlardan oldukça memnun kalan pazarcı esnaflar, Başkan Kuzu’ya teşekkür ettiler.


Çan belediye meclisinin mayıs oturumunda pazaryeri devir ücretleri ile ilgili karar alındı. Yapılan değişiklikle parsel başı 6 bin 100 TL olan devir teslim ücretleri 3 kattan fazla bir indirimle 2 bin TL olması alınan kararla resmileşti.


Bölgede verdiği sözleri tutmasıyla tanınan Çan belediye başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çanlı esnaflarımızın her zaman yanındayız. Geçtiğimiz günlerde Pazaryeri esnafımızla bir araya gelmiştik. Esnaflarımız sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini bizlere iletti. Esnaflarımızın taleplerine asla kulak tıkayamayız, görmezden gelemeyiz. Çünkü biz şuna inanıyoruz, esnaf kazanırsa Çan kazanır. Bu sebeple pazaryeri esnaflarımıza bizlerden talep ettikleri konuları çözeceğimize dair söz verdik. Pazaryeri devir ücretlerinin düşürülmesini isteyen esnaflarımıza, bu ücretleri üç kat indireceğimizi bunun da kararını ilk meclisimizde alacağımızı söyledik. Hamdolsun belediye meclisimizde aldığımız kararla yeni ücretler resmileşti. Artık 6 bin TL’ye değil, üçte biri ücretle hem de KDV dahil 2 bin TL’ye pazarcı esnafımız devir teslimini gerçekleştirebilir. Hep söylediğimiz gibi her şey Çanımız için” dedi.




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