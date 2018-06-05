Esnafa müşteri ilişkiler eğitimi

Çanakkale Güç Birliği Platformu Esnaf Komisyonu, ÇOMÜ Pazarlama Bölümü Öğretim Elemanı, NLP Uzmanı İdil Elver ile esnafa yönelik olarak ücretsiz ‘Müşteri İlişkileri Eğitimi’ düzenliyor. Program, 11 Haziran 2018 Pazartesi, 10.00-12.00 saatleri arasında İbrahim Bodur Lisesi yanında bulunan Belediye Çalışanları Lokalinde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda platform üyeleri önceki gün esnafı ziyaret etti.

Çanakkale Güç Birliği Platformu Esnaf Komisyonu önceki gün esnafı tek tek ziyaret ederek, düzenlenecek programa davette bulundu ve broşür takdim etti. Çanakkale Güç Birliği Platformu Başkanı Gökhan Bayram, Esnaf Komisyonu Başkanı Başkanı Cemile Kırgız ve Komisyon Yetkilileri Gülümser Can ve Çiğdem Uysal esnafa eğitimin önemi ve sunduğu katkı ile ilgili bilgi sundu.

Başkan Kırgız, düzenlenecek eğitimin alanında yetkin bir isim tarafından verileceği, herhangi bir bedel alınmayacağını belirtti. Katılmak isteyen esnafın 0544 217 90 29 numaraya SMS ile isim ve soy isim bildirerek kayıt işlemini tamamlayabileceğini duyurdu. Kırgız, Can ve Uysal, böylesine bir eğitimin esnafımıza ve çalışanlara çok önemli katkı sunacağını aktardı.

Çanakkale Güç Birliği Platformu Başkanı Gökhan Bayram, Komisyonun esnaflardan oluştuğunu, esnafın konu, zaman ve durum ihtiyaçlarına bakarak çalışmalar yaptığını belirtti. Bayram, Esnaf Komisyonu geçen ayda ‘Pratik İngilizce Konuşma Eğitimi’ düzenlediğini ifade ederek, amaçlarının Çanakkale’nin daha da güçlenmesine ve ilerlemesine bir nebze olsun katkı sunmak olduğu vurguladı.