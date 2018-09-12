Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Akçin Çayı Islah Çalışmaları hızla sürdürülüyor

Toplam 6 bin 600 metre güzergahta bin 400 metre trapez kesit istifli taş tahkimat ve 4 bin metre eğimi düzenlenmiş doğal kanal olacak şekilde ıslahı planlanan Çanakkale Ezine Gıda OSB Akçin Çayı ıslahında, DSİ iş makineleri ile 5 bin 400 metrelik kısımda dere yatağı tanzim ve sedde çalışması tamamlandı.

İncelemelerde, fiziki gerçekleşmesi % 85 oranında sağlanan 30 işçi ve 3 teknik personel, 3 adet dozer 4 adet paletli ekskavatör, 2 adet yükleyici 1 adet grayder, 6 adet taş kasa kamyon, 2 adet kapaklı kasa kamyonla sürdürülen Akçin Çayı ıslah çalışmalarıyla ilgili DSİ 252. Şube Müdürü Doğan Kahraman Vali Orhan Tavlıya bilgi verdi.

İçerdiği 91 adet sanayi parseli ve sanayiciler ile çalışanların talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak teknik altyapı, idari ve sosyal tesisler ile çevreye saygılı yeşil modern ve prestijli bir üretim merkezi olarak planlanan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin süt ve süt ürünleri başta olmak üzere et, balık, sebze, meyve ve zeytincilik alanlarında oldukça önemli bir potansiyeli bulunan Çanakkale'nin tarıma dayalı ekonomisini yeni ve ileri bir aşamaya taşıması bekleniyor.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde, peynir üretim tesisleri, pastörize süt üretim tesisleri, konsantre peynir altı suyu üretim tesisleri, süt ürünleri üretim tesisleri, sofralık zeytin üretim tesisleri, ton balığı üretim tesisi, et ürünleri üretim tesisleri sandviç hazır gıda üretim tesisleri, meyve püresi üretim tesisleri, un üretim tesisleri, salça üretim tesisleri, helva, reçel üretim tesisleri olmak üzere, 91 adet işletmenin yer alması planlanıyor.