Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Akçin Çayı ıslah çalışmaları tamamlandı

Akçin Çayında incelemelerde bulunan Vali Orhan Tavlı'ya DSİ 252. Şube Müdürü Doğan Kahraman tamamlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Devlet Su İşleri toplu makineli çalışma programında yürütülen Akçin Çayı Islah çalışmalarında toplam 11 adet iş makinesi, 8 adet kamyon ve 33 personel görev aldı. OSB imar planına uygun olarak ıslahı planlanan Çanakkale Ezine Gıda OSB Akçin Çayı Islahında DSİ iş makineleri ile toplam 5500 m güzergâhta 1500 m trapez kesit istifli taş tahkimat ve 4000 metre eğimi düzenlenerek seddeli doğal yatak tanzim çalışması tamamlandı.

Akçin Çayı Islah çalışmalarının tamamlanmasıyla Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin yerleşim alanında taşkın kontrolü sağlandı. İçerdiği 91 adet sanayi parseli ve sanayiciler ile çalışanların talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak teknik altyapı, idari ve sosyal tesisler ile çevreye saygılı yeşil modern ve prestijli bir üretim merkezi olarak planlanan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, süt ve süt ürünleri başta olmak üzere et, balık, sebze, meyve ve zeytincilik alanlarında oldukça önemli bir potansiyeli bulunan Çanakkale'nin tarıma dayalı ekonomisini yeni ve ileri bir aşamaya taşıyacak.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde, peynir üretim tesisleri, pastörize süt üretim tesisleri, konsantre peynir altı suyu üretim tesisleri, süt ürünleri üretim tesisleri, sofralık zeytin üretim tesisleri, ton balığı üretim tesisi, et ürünleri üretim tesisleri sandviç hazır gıda üretim tesisleri, meyve püresi üretim tesisleri, un üretim tesisleri, salça üretim tesisleri, helva, reçel üretim tesisleri olmak üzere, 91 adet işletmenin yer alması planlanıyor.