Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hızla ilerliyor

Ezine ilçesi, Çınarköy Mevkiindeki imar planı onaylanan ve alt yapı proje çalışmaları devam eden Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, içerdiği 91 adet sanayi parseli ve sanayiciler ile çalışanların talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak teknik altyapı idari ve sosyal tesisler ile çevreye saygılı yeşil modern ve prestijli bir üretim merkezi olarak planlandı.

Çanakkale’nin milli hasılasında en büyük pay sahibi olan tarım ve hayvancılık sektörü, sadece meydana getirdiği gelir ve istihdam ile değil, aynı zamanda gıda arz güvenliği ve toplumların kendi kendine yeterlilik düzeylerine sağladıkları katkı nedeniyle de oldukça stratejik bir önem kazandı. Bu doğrultuda Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesiyle süt ve süt ürünleri başta olmak üzere et balık sebze meyve ve zeytincilik alanlarında oldukça önemli bir potansiyeli bulunan Çanakkale’nin markalaşma süreci yeni ve ileri bir aşamaya taşıması bekleniyor.

Çanakkale ve bölgede yatırımcılar arasında yapılan anket çalışması ve alınan ön talepler doğrultusunda Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kapsamında, peynir üretim tesisleri, pastörize süt üretim tesisleri, konsantre peynir altı suyu üretim tesisleri, süt ürünleri üretim tesisleri, sofralık zeytin üretim tesisleri, ton balığı üretim tesisi, et ürünleri üretim tesisleri sandviç hazır gıda üretim tesisleri, meyve püresi üretim tesisleri, un üretim tesisleri, salça üretim tesisleri, helva, reçel üretim tesisleri olmak üzere, 91 adet işletmenin yer alması planlanıyor.

İç ve dış pazarlara, limanlara ve havalimanına yakınlık yönünden stratejik bir noktada bulunan Ezine Gıda İhtisas OSB Çanakkale İzmir karayolu üzerinde Çanakkale’ye 45 kilometre Türkiye’nin en büyük pazarları bulunan İstanbul ve İzmir’e yakınlığıyla avantajlı bir konumunda bulunuyor.

18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın temellerini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü ve İzmir Yolu tünel çalışmaları tamamlandığında pazarlara olan mesafesi kısalacak olan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin katma değeri daha da artması öngörülüyor.

Vali Orhan Tavlı başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca işbirliği içerisinde yatırım programına uygun ve hızlı bir şekilde çalışmaları sürdürülen Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, ‘Ezine Yöresinde Süt ve Ürünleri Alanında İş Gücü Niteliğinin Arttırılmasına Yönelik Yenilikçi Mesleki Eğitimlerin Verilmesi’ projesiyle de Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2018 Mesleki Eğitimi Geliştirme Mali Destek Programından ayrıca 997.000 TL hibe desteği alacak.

Ezine Yöresinde Süt ve Ürünleri Alanında İş Gücü Niteliğinin Arttırılmasına Yönelik Yenilikçi Mesleki Eğitimlerin Verilmesi Projesiyle, Ezine yöresinde (Ezine, Ayvacık, Bayramiç) bulunan gıda işletmelerinin ihtiyaç duyduğu Ar-Ge, üretim kalitesi ve duyusal analiz faaliyetleri alanında iş gücü niteliğinin arttırılması amaçlanıyor.