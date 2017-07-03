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03 Temmuz 2017 17:47

Ezine yangınında söndürme çalışmaları sürüyor

Çanakkale’nin Ezine ilçesi yakınlarında dün öğlen saatlerinde başlayan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Ezine yangınında söndürme çalışmaları sürüyor

03 Temmuz 2017 17:47


Dün öğlen saatlerinde Karagömlek köyü yakınlarında çıkan ve yaklaşık 30 hektar çam ormanını etkileyen yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında, 20 arazöz, 10 su tankeri, 6 dozer, 2 helikopter ve 200 personel görev yapıyor. Yangın sebebiyle Ayvacık ve Ezine ilçeleri sınırında bulunan ve dün tahliye edilen Misvak köyünde de hayat normale döndü. Bölgede etkisini artıran rüzgar nedeniyle yangının kısmen kontrol altında tutulabildiği, daha geniş alana yayılmaması için tedbirlerin alındığı belirtildi.




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