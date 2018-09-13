Ezine'de Seferşah Camii Restorasyon Çalışmaları devam ediyor

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ezine ilçesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları devam eden Seferşah Camii'nde incelemelerde bulundu.

Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu'nun da bulunduğu incelemelerde bulunan Vali Orhan Tavlı'ya Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Şakir Erarı yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Temmuz 2018 tarihinde restorasyon çalışmalarına başlanan Seferşah Camii'nin Mayıs 2019 tarihinde tamamlanması planlanıyor.