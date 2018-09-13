İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ezine'de Seferşah Camii Restorasyon Çalışmaları devam ediyor

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ezine ilçesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları devam eden Seferşah Camii’nde incelemelerde bulundu.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ezine ilçesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları devam eden Seferşah Camii'nde incelemelerde bulundu.


Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu'nun da bulunduğu incelemelerde bulunan Vali Orhan Tavlı'ya Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Şakir Erarı yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.


Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Temmuz 2018 tarihinde restorasyon çalışmalarına başlanan Seferşah Camii'nin Mayıs 2019 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.