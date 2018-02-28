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28 Şubat 2018 14:25

Ezine’de sel felaketi

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Koçeli köyünde sel felaketi yaşandı.

Ezine’de sel felaketi

28 Şubat 2018 14:25

Bazı evleri su basarken, kayaların altında kalan 6 koyun telef oldu.


Çanakkale ve ilçelerinde dün gece yarısından sabah saatlerine kadar devam eden yağmur yağışı sağanağa dönüşünce, Ezine’ye bağlı Koçeli köyünde sel felaketi yaşandı. Selden 4 ev zarar gördü. Sel sebebiyle kilit parke döşeli yollar bozuldu. Dağdan yuvarlanan kayaların altında kalan Ercan Çetin’e ait 6 baş koyun telef oldu. Jandarma ekipleri köye giderek incelemelerde bulundu.


Hasarın büyük olduğunu belirten köy muhtarı Sezai Çabuk, "Sel suları sebebiyle yollarda bozulmalar meydana geldi. Kilit taşları söküldü" dedi.




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