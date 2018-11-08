Fatih İlkokulu Yeni Okul Binası İnşaat İhalesi yapıldı

İlkokul öğrencilerinin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde inşa edilecek okul 24 derslik, 2 farklı alanda laboratuarlar (fen ve bilgisayar), toplantı salonları ve 600 öğrenci kapasiteli olacak. Proje tamamlanmasıyla beraber öğrenciler rahat bir eğitim alma imkanına sahip olacak. 2019 yılı içerisinde tamamlanması beklenen okulun 2019/2020 eğitim döneminde öğrenci alımlarını gerçekleştirmesi bekleniyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, “Geleceğimizi şekillendirecek olan öğrencilerimizin donanımlı birey olabilmeleri için her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Fatih İlkokulu inşaatı 2019 yılında tamamlanarak inşallah öğrencilerimiz 2019/2020 Eğitim Öğretim yılında yeni okullarında öğrenim görebilecek” şeklinde konuştu.