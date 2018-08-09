Fazıl Say Çanakkale’de konser verdi

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, bu yıl Çanakkale Belediyesi tarafından 55’incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali kapsamında, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığında bulunan Çimenlik Kalesinde, ’Truva Sonatı’ piyano resitaliyle hayranlarını adeta büyüledi. Konsere, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve vatandaşlar katıldı.

Fazıl Say konserde ilk olarak eski eserleriyle başladı. Ardından Fazıl Say, basına kapalı olarak devam ettiği konserinde 2018 Troya Yılı dolayısıyla 6 ay içinde bestelediği ’Truva Sonatı’ adlı eserini ilk kez seslendirdi.

40 dakikalık 10 bölümlü muhteşem bir piyano resitali sunan Fazıl Say ’Truva Sonatı’ ile vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.