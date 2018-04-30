Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 13:50

Felç olan hasta Trombolitik yöntemiyle sağlığına kavuştu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma hastanesine gelen felçli bir hasta, uygulanan Trombolitik (pıhtı eritici) tedavi yöntemi ile sağlığına kavuştu.

Felç olan hasta Trombolitik yöntemiyle sağlığına kavuştu

30 Nisan 2018 13:50


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çam, “Öğle saatlerinde aniden sol tarafında güçsüzlük ve konuşma bozukluğu gelişen 69 yaşındaki Ahmet amca olay sonrasında 112 tarafından hastanemize getirildi. Acil serviste tarafımızca değerlendirilen hastamızın anlaşılamaz şekilde peltek konuşması olduğu saptandı. Sol kolu tamamen hareketsiz, sol bacağı ise minimal hareketli idi. Hızlı bir şekilde tarafımızca değerlendirildi ve Trombolitik (Pıhtı Eritici) tedavi almasının uygun olduğuna karar verildi. Tedavi sonrası kısmen fayda gördü. 1 gün sonra ise konuşması tamamen düzeldi. Sol kol ve bacağı günlük işlevlerini görecek şekle ulaştı. Trombolitik tedavi bu hastada gördüğümüz gibi ilk 3-4,5 saatte başvuran uygun hastalara uygulanabilir. Böylelikle hastalar yaşamlarının geri kalan kısmında felç kalmaktan kurtulabilir veya daha az hasarla atlatabilir. Bu yüzden hastaların en kısa zamanda hastaneye başvurması ve tedaviye uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gereklidir”dedi




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç