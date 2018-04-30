Felç olan hasta Trombolitik yöntemiyle sağlığına kavuştu

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çam, “Öğle saatlerinde aniden sol tarafında güçsüzlük ve konuşma bozukluğu gelişen 69 yaşındaki Ahmet amca olay sonrasında 112 tarafından hastanemize getirildi. Acil serviste tarafımızca değerlendirilen hastamızın anlaşılamaz şekilde peltek konuşması olduğu saptandı. Sol kolu tamamen hareketsiz, sol bacağı ise minimal hareketli idi. Hızlı bir şekilde tarafımızca değerlendirildi ve Trombolitik (Pıhtı Eritici) tedavi almasının uygun olduğuna karar verildi. Tedavi sonrası kısmen fayda gördü. 1 gün sonra ise konuşması tamamen düzeldi. Sol kol ve bacağı günlük işlevlerini görecek şekle ulaştı. Trombolitik tedavi bu hastada gördüğümüz gibi ilk 3-4,5 saatte başvuran uygun hastalara uygulanabilir. Böylelikle hastalar yaşamlarının geri kalan kısmında felç kalmaktan kurtulabilir veya daha az hasarla atlatabilir. Bu yüzden hastaların en kısa zamanda hastaneye başvurması ve tedaviye uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gereklidir”dedi