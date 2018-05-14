Fener Rum Patriği Bartholomeos’un okuduğu ilkokula heykeli yaptırıldı

Bir dizi temaslarda bulunmak için Gökçeada’ya gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos, doğduğu Zeytinliköy’de 1946-1952 yılları arasında eğitim gördüğü Rum ilkokulunda yapılan heykelinin açılış törenine katıldı. Mimar Fulin Muslubaş Güzeldere ve Helkeltraş Pınar Cauoki tarafından Patrik Bartholomeos’un öğrencilik yıllarındaki halinin tasvir edildiği heykel ile patrikliğinin 25. yılını simgeleyen madalyonun açılışı törenine, Yunanistan’ın Türkiye Büyükelçisi Petros Mavroidis, Yunanistan ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi Partisi’nin Başkanı Kyriakos Mitsotakis’in eşi Mareva Grobovski Mitsotakis, Selanik İmrozluları Derneği Başkanı Pavlos Stavrotidis, Atina İmrozlular Derneği Başkanı Stelios Pulados, Avusturya Metropoliti Arsenios, Gökçeada Metropoliti Krilyos Dragonis, Yunanistanlı iş adamı Teodoros Angelopulos ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Patrik Bartholomeos, kendisinin Gökçeadalı olduğunu belirterek, Gökçeada’nın gönlünde eşsiz bir yere sahip olduğunu ifade etti. Bartholomeos, "Değerli Güzeldere ve Cauoki, memleketimiz Gökçeada’ya kazandırdığınız eserler bizleri duygulandırmaktadır. Önce eski günlerin güzelliğini hatırlatan çeşmeyi yaptırdınız. Şimdi de okulumuzun önünde bizlerin çocukluk yaşlarındaki halini tasvir eden bu güzel heykeli. Kitaplar o yaşlardan itibaren en iyi dostumuz olmuş. Ve bu alışkanlık bu yaşımızda bile aynen devam etmektedir. Biz bu köyden çıktık. Bu okulda okuduk. Ve dünyanın engin sularına burada bu mütevazi eğitim kurumunda edindiğimiz bilgilerle açıldık. Heykelimizin okuduğumuz ilkokulun önüne yerleştirilmesini çok anlamlı bulmaktayız. Dileğimiz bu güzel eserin çocuklarımıza her zaman okumanın önemini işaret ederek, insanlığa faydalı gençlerin yetişmesine katkı sunmasıdır. Çok Çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.