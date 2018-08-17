Feribot seferlerinde bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor

Lapseki ilçesinde Lapseki-Gelibolu, Çardak-Gelibolu feribot seferlerinde yoğunluk yaşanıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi yola çıkan tatilciler akşam saatlerinde deniz trafiğini olumsuz etkiledi. İlçe sınırlarından geçen Bursa-Çanakkale kara yolu üzerinde araçlar kilometrelerce uzun kuyruk oluşturdu. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından verilen bilgide Lapseki-Gelibolu hattı arasında 4 feribot aralıksız hizmet veriyor. Çardak beldesinde görev yapan zabıta ekipleri ve Jandarma Trafik Timleri güvenli geçişi sağlamak için yoğun mesai yapıyor.