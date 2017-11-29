Fevziye Turan, Biga’da okurları ile buluştu

Atatürk Kültür Merkezinde kitaplarını imzalayan Turan, çocukların yoğun derslerinin içinde bir farkındalık oluşturmak amacı ile okullarda neşeli derslere girdiğini söyledi. Milli Eğitim Müdürlüğünün de projeye çok sıcak baktığını ifade eden Turan, " İstedim ki çocuklarımız eski değerlerine sahip çıksınlar. Eski masalları, hikayeleri unutmasınlar diye neşeli dersler projesi geliştirdim. Okullarda, Türkçe ve sınıf öğretmenleri ile birlikte ders saatleri belirleyip neşeli dersler yapıyoruz. Çocukların anılarında neşeli ders olsun istedim. Çünkü biz çocuklara maalesef eğitimi ikinci planda bırakıp öğretmeyi yüklüyoruz. Benim felsefemde fazla bilgileri çocuklarımıza yüklemek yok. Bugün çocuklarımız bir tuşa basarak her türlü bilgiye ulaşabiliyorlar. Bu yüzden çocuklarımızın bir nebze olsun nefes almaları için neşeli derslere giriyorum. Derslerde örgü kuklalar ile hikaye kurguluyoruz. Çocukların aktif oldukları bir ders işliyoruz. Öğretmenliğim boyunca derslerin içerisine müziği koydum. O yüzden de öğrencilerim bana neşeli öğretmen derdi. Pinokyo, Hafize ana, kel oğlan, Küçük prens, Barış Maço şarkılarımız var. Çocuklarımız istediği sürece bu dersleri sürdürmek istiyorum. Çocuklara kitap okuyun, bir hobiniz olsun, sizi rahatlatacak sevdiğiniz bir mesleği yapın gibi de mesajları veriyorum" dedi.